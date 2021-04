Dan Jords guldrandede snerydning: Scorer kassen hos Østjysk Bolig

Jan Nielsen og resten af afdelingsbestyrelsen indhenter efterfølgende et tilbud fra en anden entreprenør. Her lyder prisen på 13.200 kroner – altså en forskel på 128.800 kroner i forhold til, hvad afdelingen lige nu budgetterer med at bruge.

- Jeg synes, det er dybt rystende. Der er så mange udsatte herude, som kæmper en brav kamp for overhovedet at få økonomien til at hænge sammen, siger Bente Østergaard.

TV2 ØSTJYLLAND har ikke fået lov at se den specifikke kontrakt mellem Østjysk Bolig og Dan Jord. På baggrund af oplysninger fra beboerne, har vi dog indhentet et tilbud på at få ryddet sne i de områder, beboerne oplyser, de får ryddet af Dan Jord.

Her lød prisen per år på knap 39.000 kroner. En besparelse på omkring 2.500 kroner årligt per bolig.