Da corona lukkede verden ned ændrede dyrene adfærd

Krondyrene var året før udbruddet af coronavirus blevet udstyret med GPS-trackere, og derfor kunne deres adfærd sammenlignes før og efter nedlukningen. Det forklarer Peter Sunde, professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og står bag det danske bidrag til forskningsprojektet.

Det var blandt andet bjørne, giraffer og kronhjorte, der blev GPS-tracket i forsøget. Det danske bidrag var fire krondyr på Oustrup Hede nord for Herning.

Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt, som Aarhus Universitet har bidraget til.

GPS-trackere på 43 vilde dyrearter fordelt over det meste af kloden afslører, at dyrene ændrede adfærd under corona-nedlukningerne.

Ikke kun mennesker men også dyr blev tilsyneladende præget af nedlukningerne under udbruddet af coronavirus.

Vi mennesker påvirker dyrelivet i langt højere grad, end vi går og tror påpeger Peter Sunde på baggrund af resultaterne af det nye forskningsprojekt.

- Resultaterne afslører, at vores tilstedeværelse ude i landskabet lægger en dæmper på dyrs muligheder for at bevæge sig rundt, siger han.

- På daglig basis skal alle pattedyr finde ressourcer til livets opretholdelse, men tallene viser, at tilstedeværelsen af biler og mennesker stresser dem og begrænser deres færden til små mennesketomme områder, siger han.

Hård nedlukning gav ro

Men under nedlukningen kom dyrene tættere på veje og byer, og fik på den måde et større område at udfolde sig i, lyder det fra Peter Sunde.

- Det gjaldt dog kun i områder, som var meget påvirket af mennesker i forvejen. I områder med lav menneskelig påvirkning var effekten modsat. Det skyldes muligvis, at naturområderne fik besøg af flere mennesker end normalt, forklarer han.