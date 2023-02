Da chaufføren måtte forlade bussen, begyndte passagerne at klappe

- Den unge mand fortalte, at hans kone var gået i fødsel. Han beklagede, at han ikke kunne køre videre, og gik så ud af bussen, fortæller Metin Lindved Aydin, der til daglig er arkitekt og sidder i byrådet i Aarhus Kommune for Radikale Venstre.

Da Metin Lindved Aydin torsdag morgen ved 6.30-tiden stod på bussen ved Oddervej i Aarhus, havde han nok næppe forestillet sig, at turen skulle byde på noget ud over det sædvanlige.

Meddelelsen fra chaufføren fik de cirka 20 passagerer i bussen til at råbe tillykke og klappe ad den unge - lettere forvirrede - mand, der pludselig havde fået tankerne ledt hen på noget helt andet end ruteplaner.

- Han vandrede efterfølgende frem og tilbage ude foran bussen, siger Metin Lindved Aydin med et lille grin.

Hjælpen kom hurtigt

Cirka ti minutter gik der, inden hjælpen nåede frem til den unge mand og de ventende passagerer.

En ny chauffør var blevet hastet til bussen, og den unge mand kunne fluks overtage hans bil og sætte kursen mod sin kone, så han kunne nå at være med til det store øjeblik.

Og med en ny chauffør bag rattet i bussen, kunne turen mod Hornslet fortsætte.

Dog med en enkelt lille udfordring. Den nye chauffør havde skyndt sig så meget, at han endnu ikke havde fået morgenmad.

Stop ved bageren

Men den del kan der heldigvis nemt gøres noget ved. Så da bussen kom til Løgten og gjorde et lille stop, skyndte Metin Lindved Aydin sig ind til den lokale bager for at bestille en høj snegl og et rundstykke til den sultne chauffør, som så kunne samles op på vejen retur.

Da Metin Lindved Aydin efter den begivenhedsrige tur stod af bussen, valgte han at dele sin oplevelse på Facebook, hvor han slutter opslaget af med et tillykke til de nye forældre.