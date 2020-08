CV Jørgensen teaterkoncert spiller i Aarhus trods høje smittetal

Aflysningen af Aarhus Festuge er ikke ensbetydende med, at der bliver slukket for alle kulturoplevelser i Smilets By.

I denne weekend har en teaterkoncert med CV Jørgensens sange fået premiere på Aarhus Teater.

Teatret mener ikke, at der er grund til at aflyse forestillinger, fordi Aarhus Festuge er blevet aflyst.

De følger ifølge direktøren Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derudover har de selv iværksat forskellige tiltag for at øge trygheden, blandt andet er antallet af pladser i salen reduceret fra 700 til 350.

- Vi har gjort så mange tiltag udover dem fra Sundhedsstyrelsen, for at folk skulle føle sig rigtig trygge, siger Allan Aagaard, der er administrerende direktør på Aarhus Teater til TV2 ØSTJYLLAND.

Tiltag på Aarhus Teater 1. Desinfisering af stole og publikumsareal med desinficeringsapparat 2. Publikum sidder på hver andet sæde 3. Publikum står i kø udenfor i stedet for i foyerområdet 4. Pausebaren er lukket og i stedet kan folk købe pausekit, som de kan nyde på deres sæde 5. Publikum anbefales at bruge mundbind 6. Publikum får tilsendt en instruks i, hvordan de skal gebærde sig på teatret 7. Ekstra rengøring 8. Håndsprit er til rådighed

Læs også Festugedirektør: - Vi kunne sagtens have afholdt festugen

Publikum er trygge

Flere gæster var fredag mødt op til premieren på forestillingen, og de personer, som TV2 ØSTJYLLAND talte med, følte sig helt trygge.

- Jeg har mest af alt glædet mig til at komme i teatret igen, og så har vi selv tænkt over, hvad vi kan gøre for ikke at øge smitten, sagde Anne Sofie Wagner fra Aarhus.

De har jo taget nogle forholdsregler, med at der er afstand, og de spritter af, og vi har selv mundbind med, så jeg føler, at der er styr på det Jakob Sørensen, publikum, Aarhus Teater

- Jeg har ikke som sådan været bekymret. De har jo taget nogle forholdsregler, med at der er afstand, og de spritter af, og vi har selv mundbind med, så jeg føler, at der er styr på det, sagde Jakob Sørensen fra Aarhus.

Tue West er en af sangerne i teaterkoncerten. Foto: Aarhus Teater

For en anden af gæsterne betyder det meget at kunne deltage i noget kulturelt.

- Jeg glæder mig til at komme ud og opleve noget kulturelt og være sammen med vores venner. Og jeg glæder mig over, at Aarhus Teater tager deres forholdsregler. Vi har fået en instruks i, hvordan vi skal forholde os, sagde Heidi Ritto.