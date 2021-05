Coronapasset holder gæsterne væk: - Det udfordrer min tålmodighed

Coronapasset er adgangen til kulturlivet

Det kræver nemlig en stor indsats at få coronapasset i hus, da ventetiden i testkøen stadig er lang. Ved Filmbyen i Aarhus var den torsdag over en time.

Hvorfor gider du stå i kø i 1 time og 4 minutter?



- Hvis man vil have et coronapas, så bliver man nødt til at stå i kø, lyder det fra Johannes Kjærsgaard, der torsdag stod i køen ved Filmbyen i over en time for at få en kviktest.