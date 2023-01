Connie betalte dyr pris for sin brune hud: Nu advarer hun unge som Cecilie

Søndag stod 23-årige Cecilie Sørensen frem og fortalte, at hun stikker sig med et ulovligt lægemiddel for at få en brunere kulør. Det har fået mange østjyske læsere til at reagere.

En af dem er 68-årige Connie Sørensen fra Risskov. Hun har selv oplevet konsekvenserne ved mange års solarie og er rystet over, at unge, som Cecilie Sørensen, stadig tilsidesætter alle faglige anbefalinger for at opnå et skønnere ydre.

- Jeg synes virkelig, det er synd, siger Connie Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.