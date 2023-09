Chok på skole: To børn forsvandt sporløst - fundet mange kilometer væk

Ordene kommer fra rektor Jens Noe, der hele fredag eftermiddag har været i beredskab, efter at han fik at vide, at drengene var blevet væk.

Sådan lyder den alvorstunge reaktion på, at to drenge fra første klasse på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus fredag forsvandt uden spor.

Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 Østjylland, at man modtog en anmeldelse og sendte en patrulje afsted.

Men de to drenge var ingen steder at finde.

Fundet mange kilometer væk

Først klokken 16.45 var der nyt - og heldigvis godt nyt.

Drengene var blevet fundet i god behold. Men de var slet ikke i nærheden af skolen. Faktisk var de slet ikke i Aarhus.

Rektor Jens Noe fortæller til TV2 Østjylland, at de to drenge efterfølgende har fortalt, at de for vild i skoven og var endt et sted, de ikke kunne kende.

- Så havde de set en blå bus - en 302'er, som de vidste gik forbi skolen, siger han.

Så de to drenge steg på bussen for at komme tilbage til skolen. Desværre viser det sig, at de to små drenge har taget bussen i den forkerte retning. Så i stedet for at være bevæget sig mod skolen og Aarhus centrum, blev drengene kørt sydpå, gennem skovene, Højbjerg og helt ud af byen.

Til sidst stod de af i landsbyen Ajstrup, der ligger omkring 13 kilometers kørsel væk.