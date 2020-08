Chauffører i karantæne - kan ramme trafikken torsdag

De mange chauffører, som er gået i karantæne, betyder, at enkelte busruter kan blive påvirket på driften torsdag eftermiddag og aften, fortæller Bjarne Larsen, HR-chef i Aarhus Sporveje.

- I eftermiddag og aften er der nogle linjer udefra vest, hvor vi har nogle vagter, som vi ikke kan få dækket. Vi håber ikke, at der sker en forværring af situationen, så tror vi på, at vi har en normal drift fredag.

Én chauffør, der arbejder på Station Vest ved Bilka i Tilst, har meddelt, at vedkommende er blevet testet positiv med corona. Det har sat et større detektivarbejde i gang i virksomheden, der fandt frem til 43 personer, der kunne være i risiko for at være blevet smittet af den pågældende chauffør.

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden onsdag forsøgt at finde frem til de chauffører, som de mener, det er nødvendigt at sende i karantæne, mens de venter på at få svar på deres test.

Det har torsdag klokken 15 ført til, at 16 chauffører er blevet sendt i hjemmekarantæne, oplyser Bjarne Larsen. Tidligere var det oplyst, at 25 chauffører var sendt i karantæne - men det var værst tænkelige eksempel.

Alle 16 fra Station Vest. Det giver torsdag eftermiddag og aften problemer fra bustrafikken, men fredag skulle driften være normal igen takket være gode kolleger i Aarhus Sporveje.

- Jeg har sendt en sms til vores 585 faste chauffører og vores 50 afløsere. De har været flinke til at dække vagter, så vi er tilbage i normal drift fredag, siger Bjarne Larsen, der fortæller, at det påvirker hans medarbejdere, at de har haft fire smittetilfælde indenfor 14 dage.

- Det er aldrig rart at indenfor døren, selvom vi ved, at der er en stigning lige nu. Det skaber usikkerhed og frustration, siger Bjarne Larsen.

HR-chefen vurderer ikke, at nogen af de fire smittede chauffører er blevet smittet i forbindelse med deres arbejde som buschauffører.

Chauffør hos Arriva også smittet med corona

I sidste uge blev en chauffør hos Arriva i Stilling ved Skanderborg også testet positiv med COVID-19.

- Vi har ét enkelt tilfælde, hvor en chauffør i sidste uge er testet positiv. Der var nogle kollegaer, som også er blevet testet og alle har været negative, fortæller kommunikationsrådgiver hos Arriva Thomas Fog-Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den smittede chauffør er hjemme i karantæne og har det efter omstændighederne godt.