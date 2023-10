Chauffør handlede resolut, da der gik ild i læsset

En handlekraftig chauffør har formentlig været medvirkende til, at en brand i en lastvogn, der henter skrald, ikke udviklede sig.

Omkring klokken 14.00 kom chaufføren kørende i sin lastvogn på Skanderborgvej i det sydlige Aarhus.

Her blev han opmærksom på, at der kom røg fra ladet.

- Han kørte ind på en lille sidevej, hvor han fik læsset skraldet ud på vejen. Det var godt gjort, for det er bedre, at det kun er skraldet, der brænder, end at det går ud over hele lastvognen, siger Jesper Hansen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.