Charlotte trodsede sin far med kunstmission - siden blev han hendes største fan

Det mente Charlotte Jensen dog ikke, så hun kastede sig ud i projektet med kunstmessen, der skulle være for alle, og det lykkedes at få et bredt publikum – inklusiv hendes far.

- Min far, som nu er død, var min største fan, og han endte med at sige, at ”Lotte, jeg giver dig ret. Det kan godt være, at kunst er for alle, men ikke alle er til kunst,” siger Charlotte Jensen, der gennem alle årene har haft en klar ambition:

- Jeg ville gerne have kunsten ned i øjenhøjde med alle, så det ikke var så elitært, for kunsten giver mig så meget glæde i hverdagen som meditation og til at finde godt humør, og den oplevelse synes jeg, alle skulle have.

Det har de fået, og kunstmessen er så populær, at flere hundrede kunstnere ifølge arrangøren står på venteliste for at komme med. Vil man nå at opleve årets kunstmesse i Aarhus, er der også åbent søndag den 10. april.