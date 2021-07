Centralt sogn i Aarhus undgår med nød og næppe nedlukning

Sognet er fortsat i risiko for tvangsnedlukning

Hvis smittetallene fortsætter med at stige med samme hastighed, som de har gjort de foregående dage, er der dog stor risiko for, at fredagens smitettal kommer til at lukke sognet.

Det vil som udgangspunkt betyde, at alle grundskoler, SFO'er og klubber samt kulturinstitutioner skal lukke. Det vil blandt andet berøre kultursteder som Aros og Musikhuset i Vor Frue Sogn.