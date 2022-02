Central vej lukker i uge 7

Krydset mellem Søren Frichs Vej og Tousvej er spærret fra lørdag den 12. til søndag den 20, og trafikken i begge retninger er derfor spærret.

Bilister skal derfor finde andre veje, hvis de skal fra Viby Ringvej til Vestre Ringgade og omvendt.



Det er på grund af klimatilpasning, at krydset spærres. Det er en ny rørføring, der skal etableres, for at Åbyhøj kan rumme de stigende mængder regn.

Hos Aarhus Vand forventes det ikke, at spærringen vil skabe trafikale på problemer.

- Vi anbefaler bilisterne, at man benytter de større indfartsveje i perioden Og derudover har vi valgt, at ligge arbejdet i uge 7, for at få skabe mindst mulig gene, siger projektchef i Aarhus Vand, Vibeke Wulf Bundesen.

Den midlertidige lukning af krydset rammer ikke cyklister og fodgængere, der stadig kan passere krydset.