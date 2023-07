Cecilie er taget spontant til Paris: - Det er helt euforisk

Torsdag blev beslutningen taget, fredag sad de på et fly, og søndag er de nu klar til at klappe Vingegaard i mål i Tour de France.

Cecilie Dam Rasmussen fra Aarhus er sammen med en tidligere kollega rejst til Paris for at se årets sidste etape i Tour de France, hvor rytterne skal køre på den ikoniske gade, Champs Elysees.



- Det er en "once in af lifetime" mulighed. Eller nu er det så sket to gange, men det er helt vildt alligevel, fortæller Cecilie Dam Rasmussen grinende.

Og det er ikke bare anden gang, at Jonas Vingegaard vinder Tour de France, det er også anden gang, at Cecilie Dam Rasmussen spontant flyver til Paris for at fejre det.