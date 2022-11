Carsten mister sin email gennem 35 år: - Det er fuldstændig uoverskueligt

Han advarer også imod at have sin personlige mail hos en leverandør.

- Jeg vil advare på det kraftigste imod, at man binder sin mail op på en udbyder som for eksempel Stofa. Man risikerer at miste sin mail, hvis man flytter fra ét område af landet til et andet, og det skal vi have stoppet, at man købe et bestemt produkt for at kunne beholde sin mail. Det er et levn fra dengang, mail var noget helt nyt, siger Michael Jacobsen.

Han anbefaler alle, der ikke selv kan overskue at skifte mail, at kontakte antenneforeningen for at få hjælp.