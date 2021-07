Carpark North står bag Danmarks nye OL-sang: Hør den her

Godt 100 danske atleter sendes afsted, når OL skydes i gang 23. juli.

En hyldest til baglandet

Forsanger i Carpark North, Lau Højen, har skrevet teksten, som er en hyldest til baglandet.



- Sangen er en fortælling om, at vi når vores drømme på skuldrene af alle dem, der har formet os: Lærere, trænere, venner og familie, siger Lau Højen fra Carpark North.

- Jeg ser for mig, at atleterne står i Japan, hører sangen, og mærker deres hjemland og alle dem, der fik dem frem til dette punkt. Og så drømmer jeg om, at der bliver spundet en tråd imellem os tilskuerne og atleterne.