Carina i opråb til cyklister: - Jeg havde nær kørt en dreng ned

Det er mandag morgen. Carina Selmer Norup Weinreich kommer kørende i sin bil, da en ung dreng pludselig kommer på cykel og giver hende et chok.

- Jeg havde nær kørt ham ned, fortæller hun.

Drengen kørte i den forkerte retning, han havde ingen lys eller reflekser på. Carina Selmer Norup Weinreich er ikke en gang sikker på, han havde cykelhjelm på

- Hvis jeg havde skulle dreje der, så var han landet på min motorhjem. Der var intet der gjorde, jeg kunne se ham, fortæller hun.

Og det fik hende mandag aften til tasterne.

- Da det skete, tænkte jeg, nu er det slut, siger hun.

Opråb i Facebook-gruppen

Derfor skrev hun en tekst på både Skæring og Egås FaceBook-side, hvor hun bor og kom kørende.

- TIL ALLE JER VOKSNE OG BØRN UDEN LYS OG REFLEKSER PÅ TØJ OG CYKLER: Hvis I er ligeglade med jeres liv, så fortsætter i bare, men lad være med at klynke, hvis I bliver kørt ned og kommer til skade, skrev hun i byens Facebookside.

Selv forklarer hun opslaget med som et opråb, fordi tanken om, hvad der kunne være sket er ubærlig.

- Det kunne være endt galt. Det vil bare være sindssygt tragisk, hvis man ved et uheld kommer til at køre en ned. Det er en meget ufed måde at få testet, om ens bremser virker, siger hun, og hun under sig samtidig:

- Det er dem selv, der kommer til skade, men vedkommende, der har påkørt dem, skal jo også leve med det, og det har man da ikke lyst til, siger hun.