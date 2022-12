Camilla værdsætter billig suppe: - Min elafgift er dobbelt så dyr

Rygende varm suppe og brød til 25 kroner.

Det er et tilbud, som Camilla Bonde Bech fra Aarhus glædeligt tager imod på folkehuset Møllestien i Aarhus.

Hele december og januar tilbyder kommunen varm suppe til en god pris i 35 folkehuse rundt om i kommunen. Det skal sikre, at alle kan blive mætte en gang om dagen.



- Jeg synes, økonomien strammer en smule. Min førtidspension stiger jo ikke, selvom alle mine udgifter stiger, siger Camilla Bonde Bech.



Hun havde svært ved at få budgettet til at hænge sammen i november og fortæller om en huslejestigning på otte procent.

- Jeg havde et smæk på 2000 kroner i sidste måned i forhold til, hvad det plejer at være, og min elafgift er dobbelt så dyr, siger hun og fortsætter:

- Min boligstøtte falder faktisk også, fordi jeg har sparet på energien.

Uligheden har aldrig været større

Inflationen er da også en af grundene til, at Aarhus Kommune har valgt at tilbyde det billige måltid.



- Jeg synes, vi skal tage det på os som kommune, at vi skal holde en hånd under de svageste medborgere, og det er det, vi gør med det her tiltag, siger Christian Budde (V), som er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.