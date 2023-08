Café-ejer lover frit lejde til tyveknægte: - Vil bare gerne have mine stole retur

Personalet var ved at rydde bordene for glas og tallerkener, så der kunne lukkes ned for natten, og i den rutine plejer de at låse borde og de 90 stole fast med metalwires.

- Det er nogle stole, vi selv har været i Frankrig og designe hos fabrikanten, Maison Gatti, nær Paris. Det er ægte Paris'er-café-stole. Vi var forbi fabrikken og vælge farve, mønstre og model, så jeg kan med sikkerhed sige, at der ikke findes nogle magen til her i landet. De bør være til at spotte, hvis de står på én eller anden terrasse, siger Kasper Miller Hansen og kalder tyveriet for "irriterende" og et udtryk for manglende respekt for andres ting.

Stolene kan kendes ved, at der på bagsiden sidder et metalskilt med producentens navn, Maison J. Gatti.

- Jeg er godt klar over, at man kan gøre nogle dumme ting, hvis man er fuld. Det er ikke første gang, vi som café-ejere i midtbyen oplever småtyverier, en stol, der bliver smidt i vandet eller ødelagte blomsterkummer, men ligefrem at gå afsted med fire stole - det er ret vildt, siger Kasper Miller Hansen, som torsdag har lavet en anmeldelse hos politiet.

Den er han klar til at trække retur, siger han, hvis gerningsmændene stiller dem tilbage. Eventuelt om natten. Han vil bare gerne have sine dyre designerstole hjem igen.

- Festugen er jo i fuld gang, så det er da ærgerligt pludselig at have et bord stående uden stole. Det er i det hele taget ærgerligt, at vi går og gør en masse ting for at skabe liv og et fedt sted at være, som nogle andre så kommer og ødelægger. Hvis jeg bestiller nye stole, tager det et halvt år at få dem leveret.

Video viser unge med stole

Ifølge Kasper Miller Hansen er der ingen vidner til tyveriet, som først blev opdaget søndag morgen, men han har modtaget en videooptagelse, hvor nogle unge mennesker går op ad gågaden med stole magen til Café Viggos i hænderne.

Videoen er blevet delt her på cafeens Facebook-side, hvor den er set mere end 160.000 gange og delt af flere end 2600 personer siden i mandags.

Det skal understreges, at det er uvist, om det faktisk er personerne på billedet, der har stjålet stolene.