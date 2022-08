Bz'ere indtager bygning i centrum

"Hvor skal vi ellers bo?"

Sådan står der på et stort banner, som hænger ud af et af vinduerne på det tidligere City Sleep In Hostel i Havnegade i Aarhus.

Banneret er hængt op af en flok bz'ere som kalder sig BZ'ernes Boligforening. Den alternative boligforening har sat sig på huset, som i et par år har stået tomt, som et opråb om boligsituationen især for unge i Aarhus. Det fortæller gruppens talsmand Jeppe Ulrich Lomholt.

- Til januar begynder de at rive boligblokke ned i Gellerup. Det sker samtidig med, at vi har en kæmpestor kommunal bygning på havnen, som bare står tom. Her ville kunne bo rigtigt mange mennesker, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.