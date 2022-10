BZ'ere har indtaget forladt hostel igen

Derfor har de igen indtaget de tomme lokaler i City Sleep In Hostel. Det gjorde de også i august og maj i år. Besætternes boligforening har blandt andet holdt fælleskøkken og filmaften i lokalerne. De forlanger, at vandrehjemmet bliver overdraget til byens unge.

- Vi kræver stadig at det forladte City Sleep In Hostel overgives til de unge i Aarhus, som et fristed og boligtilbud, frem for at lade det rådne og samle støv som det gør lige nu. Vi er de eneste der har brugt det de sidste to år, så kære Aarhus kommune; dem der bor i huset ejer det.

Østjyllands Politi oplyser, at de ikke har modtaget nogen anmeldelse om de unges besættelse af det forladte vandrehjem.