Bytteræset er begyndt: Her er byttereglerne

Farven eller størrelsen er forkert. Eller også skal et gavekort i brug.

27. december er de fysiske butikkers første åbningsdag efter jul - en dag som også er kendt for at være årets helt store byttedag.

Derfor har mange østjyder været at finde i gågadernes butikker enten for at bytte julegaver eller for gøre et kup i forbindelse med januarudsalget.