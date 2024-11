De har mistet tilliden: Simsek smidt ud af Venstres byrådsgruppe

- Jeg vil gerne takke Bünyamin Simsek for den store indsats, som han har ydet for Venstre i Aarhus Kommune siden 2002 både som byrådsmedlem og politisk leder. Jeg er ærgerlig over, at vores veje skal skilles, men jeg må samtidigt konstatere, at der fra min side ikke længere er tillid til, at Bünyamin Simsek fremadrettet vil udvise den nødvendige samarbejdsvilje, siger Christian Budde.

Da TV2 Østjylland taler med Christian Budde, vil han ikke komme bruddet med Bünyamin Simsek meget nærmere.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad det kan have med at gøre. Jeg tror bare, at jeg vil holde mig til, at der har været nogle uoverensstemmelser imellem os, forklarer Christian Budde.

Spurgt ind til, om afskedigelsen med det mangeårige Venstre-medlem handler om manglende tillid eller uenighed, åbner han dog en lille smule op.

- Vi plejer jo at sige i Venstre, at hos os er der ekstra højt til loftet og langt til døren, men når vi går ud af døren, så skal vi være enige om en fælles linje, og den definerer jeg som politisk leder. Det skal der være forståelse og respekt for, siger Christian Budde og fortsætter:

- Hvis ikke der er det, så kan det gå ud over tilliden.

Beslutningen om Bünyamin Simseks afgang blev taget på dagen, hvor der er præcis ét år til kommunalvalget i 2025. Det spiller også ind i Venstres beslutning, at de snart skal stille med et hold politikere, der kan tage kampen op om borgmesterposten.

- Vi kigger også frem mod et valg, og hvordan vi kan stille et stærkt hold, som står på en fælles politisk linje, og vi har selvfølgelig en ambition om at blive endnu større. Så det spiller også ind, når tilliden ikke længere er intakt, forklarer Christian Budde til TV2 Østjylland.

Simsek: - De er ikke ordentlige

Hovedpersonen selv er uforstående over for sine nu tidligere kollegaers opførsel.

- Først og fremmest kom det fuldstændigt bag på mig, da jeg fik et opkald fra formanden (Christian Marck, formand for Venstre i Aarhus), at Venstres byrådsgruppe havde truffet den her beslutning, fortæller Bünyamin Simsek, inden han sender en bredside afsted mod Christian Budde.

- At man som leder ikke har modet til at ringe til mig, og fortælle om sin beslutning, det er ikke ordentligt. At man ikke inddrager mig, ikke forelægger kritikken for mig og fortæller, hvad man er utilfreds med. Det er ikke ordentlighed, siger han.