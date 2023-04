Byggeri på havnen deler vandene

Onsdag vedtog Aarhus Byråd planerne for et af de sidste områder på Aarhus Ø. Der skal opføres to bygninger i henholdsvis seks og otte etagers højde med i alt 308 boliger. De skal ligge på en af de sidste ledige grunde tættest mod byen.

Og som cirka alt andet der er opført i den nye bydel, deler det vandene. - Det, man opfører her, er en kæmpe barriere. Det er en mur på ni etager, som forhindrer kontakt mellem by og havn, lyder kritikken fra Thomas Kruse, der er formand for Midtbyens Fællesråd. Og den gælder ikke kun byrådets seneste beslutning, men hele det generelle udtryk på Ø. - Kommunen har droppet at tænke i en helhed. De har solgt de enkelte grunde, og der er enkelthuse, der ligger og råber til hinanden, siger formanden.

Bydelens udvikling er foregået med raketfart de seneste år, men spørger man dem selv derude, har de det fint med udsigten til det nye byggeri på byggefeltet.

quote Havde vi været i et andet forløb, havde jeg helt klart arbejdet for at få skåret lidt at højderne og åbnet lidt op for de mørke gårdrum Steffen Wich (S), medlem teknisk udvalg