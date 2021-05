Byggematador står fast på rekordhøje byggeplaner i Aarhus

- Men hvis kommunen har påpeget, at det gerne må være højt, og det ikke påvirker med sol, skygge eller vind, så er det et holdningsspørgsmål, om man vil have et højt hus eller ej, siger Olav de Linde til TV2 ØSTJYLLAND.

Så det kommer ikke til ændre sig?

- Der skal meget til, inden vi ændrer det, ja, slår han fast.