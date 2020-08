Bydelsmødre sættes ind i kampen mod corona

Randa Radwan bliver for tiden undervist i afstand, afspritning og mundbind.

Det gør hun, fordi hun som bydelsmor i Gellerup i Aarhus oplever en massiv efterspørgsel på information på corona.

- Der er rigtig mange, der spørger ind til rigtig mange ting. Jeg kan ikke svare på det hele, men ved at tage det her kursus, kan jeg svare på lidt flere spørgsmål, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokale ildsjælde med stort ansvar

Bydelsmødrene er med til at oplyse isolerede kvinder om det danske samfund, og det er Aarhus kommune, der står bag kurset, der skal gøre blandt andre Randa Radwan i stand til at lære fra sig.

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Foto: Matias Grønborg

- Vi bliver oplært i nogle af de spørgsmål, som vi ikke kan svare på. Så der er nogle professionelle mennesker, der lærer os mere om corona, så vi kan lære fra os, siger Randa Radwan.

Initiativet kommer i kølevandet på, at det har vist sig, at særligt borgere med udenlandsk baggrund har været ramt af coronasmitte.

- Vi tænker, det er en rigtig god måde at understøtte det vigtige arbejde, der også foregår ude i lokalområderne med de lokale ildsjælde, som påtager sig et rigtig stort ansvar omkring coronasituationen, siger leder, Folkesundhed Aarhus Vest, Aarhus Kommune, Sussie Østerby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan nå ud til mange

I forbindelse med det seneste coronaudbrud i Aarhus var Gellerup det første sted, som Region Midtjylland stillede testenheder op i for at bremse spredningen, og det er der en særlig, god grund til.

- De har et rigtigt stort netværk og får rigtig mange coronahenvendelser. Nogle gange har de svært ved at svare på spørgsmålene, og det er her, kurset skal hjælpe, siger hun.

Randa Radwan ser frem til at kunne give svar på nogle af de undrende spørgsmål, der måtte komme.

- Jeg tror helt bestemt, at jeg kan give svar på nogle af de spørgsmål, de ikke selv kan finde svar på, siger hun.