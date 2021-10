Bybusserne flager den næste uge: Her er forklaringen

Det sker i forbindelse med, at Aarhus er værtsby for VM i hold i badminton. I den anledning har Aarhus Kommune derfor bestilt flag på bybusserne.

- Nogle få gange om året må vi fejre særlige begivenheder. Eksempelvis når vi har et by-event, så må vi godt markere det med flag på bybusserne, siger pressechef hos Aarhus Kommune, Michael Jaap, til TV2 ØSTJYLLAND.



En af de største begivenheder

Det er første gang, at et land uden for Asien har vundet værtskabet for Thomas og Uber Cup, som er VM for henholdsvis herre- og damelandshold i badminton. Og det skal derfor fejres.