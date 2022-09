By ramt af kvalme og hovedpine: Heller ikke sundt at sove op af et lejrbål

Styrelsen for Patientsikkerhed har hele weekenden meddelt, at røgen fra Studstrupværket ikke er farlig. Det samme gør den mandag, men borgere melder om store gener i forbindelse med branden.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med borgere fra flere steder på Djursland, men særligt byen Studstrup, der ligger få hundrede meter fra det store kraftvarmeværk, er plaget.

Katja Sørensen er en af dem, der har fået hovedpine, kvalme og en sviende fornemmelse i halsen. Hun bor tæt på Studstrupværket, og familiens hus har flere gange været indhyllet i røg.

- Jeg har ondt i hovedet, jeg har kløe, og det svier i min hals, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om myndighederne har ret i, at røgen ikke er sundhedsskadelig.

- Jeg har aldrig hørt, at det var sundt at sove op af et lejrbål fem dage i streg, siger hun.

Kan ikke være hjemme

Familien er ikke hjemme i deres hus det meste af dagen, men om aftenen tager de hjem for at sove. De har været heldige, at vinden er vendt i løbet af dagen, så de har kunnet sove i huset.