Flere tons solgt: Butik melder udsolgt og lukker en ekstra dag

Faktisk har de seneste tre dage hos fiskehandlen været så travle, at flere tons fisk er blevet langet over disken.

Feststemte borgere gør nemlig klar til nytårsmenuen - og hos fiskehandlen kan man godt mærke, at den for manges vedkommende står på fisk.

Bobler tidligt

Jakob Clausen fortæller, at det særligt er torsk, kammuslinger, jomfruhummer og tun, der sælges i forbindelse med nytåret.

Men fiskens store succes kan efterhånden mærkes hos de ansatte, de har arbejdet benhårdt de sidste tre dage.

- De sidste tre dage har været ekstremt hårde, og vi har været pressede. I går var jeg hernede i 18 timer, og man vil også gerne bruge noget tid derhjemme. Men det er fedt, når vi er i gang, og den 31 er en fed dag, siger Jakob Clausen og tilføjer:

- Mit personale og jeg er ved at være der, hvor vi glæder os til, det er overstået, men det er pissefedt at være i.

Om lidt er arbejdsdagen slut - men indtil da bliver nytåret i den grad fejret med både ansatte og kunder. Jakob Clausen deler personligt champagne ud til de mange kunder, der holder i kø i deres biler for at komme til fiskehandleren.

- Det er den eneste dag om året, hvor vi tillader os at drikke før klokken 8 hernede, så vi prøver også at brede ud blandt vores kunder, at i dag må vi godt få bobler tidligt, siger han.

Lukker en ekstra dag

Torsken er en af de mest populære fisk til nytår, og det kan man også mærke i fiskehandlen.

Kort før jul anbefalede WWF Verdensnaturfonden ellers danskerne til at droppe den traditionelle nytårstorsk og i stedet vælge noget andet. Begrundelsen er, at torsken er presset i danske farvande. Især i Østersøen.

Den opfordring ærger dog fiskehandleren.

- Der er altid en hed debat, der bliver pumpet ud i medierne tre dage før nytår om, at vi ikke skal spise torsk. Så der er nogle, der har en forestilling om, at det er noget, man skal holde sig fra, siger Jakob Clausen.

Der er dog ifølge fiskehandleren ikke nogen grund til at fortryde, hvis man har fået torsk med hjem fra P. Clausens Fiskehandel.

- Alt vores torsk kommer primært fra Island fra et meget bæredygtigt fiskeri. Så man skal ikke have dårlig samtittighed over at få et stykke torsk nytårsaften, siger han.

Ritzau kunne i dag melde om, at torsken fortsat bliver solgt i stor stil trods anbefalingen fra WWF. Alligevel mener Jakob Clausen, at den negative omtale kan få konsekvenser.

- Jeg synes, det er synd, for vi køber det hjem, fordi vi gerne vil sælge det til folk, og så begynder folk pludselig at vælge det fra. Så vi har som fiskehandlere en risiko for ikke at kunne sælge vores varer, siger han.

I fiskehandlen regner de dog ikke med at have mange varer på hylden, når butikken lukker ned 31. december.

- På stående fod regner jeg med, at vi holder fri 2. januar også, fordi vi højst sandsynligt ikke har én fisk tilbage, når vi lukker, siger han.

Da butikken kunne lukke, var der ikke fisk tilbage - og P. Clausens Fiskehandel åbner derfor først op igen d. 3 januar.