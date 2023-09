Butik måtte tilkalde politiet: Der ligger to mænd og sover på vores sofa

En forretning i Værkmestergade i Aarhus måtte torsdag klokken 18.54 bede om hjælp fra politiet, da to mænd var faldet i søvn på én af deres udstillingssofaer.

De ansatte skulle flytte sofaen ind i butikken ved lukketid, men det blev mere end besværliggjort af de to 28-årige mænd.

Da en patrulje dukkede op, kunne de konstatere, at de to mænd var tydeligt påvirkede af både stoffer og alkohol. De to sovende mænd blev vækket - til tydelig irritation for dem, fortæller Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Farvel til sofaen - goddag til nye problemer

De to mænd endte med at forlade sofaen og forretningen. Her skulle de nok være gået hjem for at sove branderten ud, men de nåede ikke langt væk, før de igen skabte problemer.

På en bar i nærheden kom mændende op at toppes med en medarbejder, som de talte mindre pænt til. Her blev mændene også bedt om at forlade stedet, og det fik politiet til at skride til anholdelse og sigte dem for overtrædelse af restaurationsloven.

Også her fik de to 28-årige udtrykt sig i mindre pæne vendinger, og den ene fik sigtelser for trusler om vold mod politiet og fornærmelig tiltale oven i hatten.

Samme mand viste sig at have en hobbykniv på sig, som blev beslaglagt, og han fik derfor endnu en sigtelse for brud på knivloven.

Ovenikøbet var han i besiddelse af flere genstande - blandt andet en bærbar computer - som viste sig at være stjålet.