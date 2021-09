Burgerbar måtte rykke efter trusler: Gerningsmand stadig ikke fundet

- Man har ikke har fundet spor, vidneforklaringer eller andre beviser, der kan føre til identifikation af gerningsmanden. Sagen er lukket, siger Jannie Lundager.

Det er Sinan Altunbulak ærgerlig over. Han husker, at han og partneren var tæt på at opgive drømmen, da de stod midt i stormen. Men nu har de fået motivationen tilbage.