Bundsgaard siger igen ja tak til formandshonorar

Borgmesteren frasagde sig honoraret, da han ikke mente, at Aarhus Kommune skulle være lønførende, men nu er sagen en anden.



- Principielt er mit synspunkt, at man skal have en hyre for det arbejde, man laver - herunder også bestyrelsesarbejde.

- I forhold til honoraret som bestyrelsesformand for havnen, fandt jeg dog, at min lønpakke i kombination med posten som formand for KL samlet blev for høj, og jeg synes ikke, at vi i Aarhus Kommune skal være lønførende. Derfor frasagde jeg mig honoraret, men da jeg fra den her uge ikke længere er KL-formand, har jeg valgt at tage imod det honorar, et enigt byråd står bag, udtaler Jacob Bundsgaard (S) i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke længere selvskrevet formand

Havnevedtægterne blev for nylig ændret, så man som borgmester ikke længere er selvskrevet som havneformand. Og det er endnu et argument for at modtage honoraret, mener borgmesteren.

- Derfor skal man som formand for bestyrelsen i Aarhus Havn også have et vederlag, der flugter med honoreringen i andre bestyrelser. Honoraret på 150.000 kroner er dog under gennemsnittet for sammenlignelige havne, forklarer Bundsgaard.