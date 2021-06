Bundsgaard jubler over ny trafikaftale: - Vi har stort set fået fuld plade

Aftalen sikrer nemlig flere opgraderinger i infrastrukturen i og omkring byen de kommende år.

- Det her betyder, at vi kommer til at sidde mindre i kø. Vi får bedre muligheder for at lave en grøn omstilling af vores transport, og vi kommer til at sikre, at der er høj fremkommelighed, også når det handler om den kollektive trafik, siger han.