Bundsgaard fejrer 10-årsjubilæum: - Jeg skulle have været mere utålmodig

Du har indtil videre ikke ladet dig lokke af nogen landspolitiske poster udover dit formandskab i Kommunernes Landsforening. Kunne du - hvis vælgerne vil det - forestille dig at blive siddende ti år mere?

- Jeg vil ikke love at være borgmester i yderligere ti år. Jeg tager én valgperiode ad gangen, men håber at kunne få lov til at være borgmester med vælgernes opbakning i en årrække endnu.

- Man vil ikke komme til at se mig på Christiansborg. Det… Det er ikke dér, mit politiske engagement ligger. Det er i det kommunale og i det nære. De ambitioner, jeg har for at gøre en forskel nationalt, får jeg fuldt ud dækket ved at være formand for KL.

- Så jeg vil ikke udstikke nogen garantier for de næste ti år - dertil er politik for omskifteligt - men man kommer ikke til at se mig på Christiansborg, slår Jacob Bundsgaard fast.

VIDEO: Se indslag fra Jacob Bundsgaards begyndelse i borgmesterstolen her.