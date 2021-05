Bundsgaard bekymret for regeringsudspil

De to støtter ambitionerne om at skabe en positiv udvikling i de mindre byer, men skriver i en samlet kommentar:

'Vi bliver bekymrede, når regeringen samtidig foreslår at udflytte op til 1300 uddannelsespladser fra de eksisterende velfærdsuddannelser i de større byer.'

'I Aarhus står vi med rekrutteringsudfordringer – konkret til vores dagtilbud, hvor vi kommer til at mangle op til 400 pædagogisk uddannede medarbejdere i 2025. Vi har brug for at fastholde et stærkt fagligt og attraktivt studiemiljø i Aarhus, ikke at uddannelserne i stedet skal til at dimensionere deres optag og afvise studerende.'