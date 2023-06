Budgettet skred – og så er specialskole allerede for lille

Dermed slutter problemerne ikke, for samtidig er specialskolen, der skal åbne for klasser om få uger og i alt rumme 270 elever, allerede for lille.

Det har fået kritik med på vejen fra flere kanter.

- Det er jo håbløst. Der er jo ikke andet at sige, for det hænger ikke sammen. Det er både arbejdsvilkårene og børnenes levevilkår, der forringes. Igen, lød det forleden fra Gitta Catalina Møller, formand for Stensagerskolens bestyrelse, mens skolelederen forventer flere problemer.

- Det giver så store problematikker at presse de her børn sammen på mindre plads. Så får vi stressede børn, stressede voksne og konflikter, og vi har i forvejen alt for mange konflikter, som bliver indberettet lige nu, siger Susanne Hjermitslev, skoleleder på Stensagerskolen.

Behov for specialtilbud vokser

Siden Børn og Unge torsdag aften offentliggjorde det overskredne budget og kapacitetsproblemet, har TV2 Østjylland forsøgt at få en kommentar fra rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF).

Det lykkedes mandag, hvor rådmanden stillede op til interview. Her sagde han, at han anerkender, at kommunen ikke har været gode nok til at forudse antallet af børn, der har behov for et specialiseret undervisningstilbud.

- Man kigger ind i, hvor mange elever der går ud af skolen, hvor mange elever der starter på skolen og så kigger man tilbage i tid og forsøger at ramme rigtigt, og der har vi så ikke ramt godt nok, forklarer rådmanden om kalkulen bag den planlagte kapacitet på Stensagerskolen.

- Vi står nu også med en opgave, om vi skal bygge vores to meget store specialskoler endnu større og satse på at have to samlede skoler, eller om vi skal have flere specialpædagogiske miljøer rundt omkring i kommunen, siger Thomas Medom.

Adspurgt, hvorfor man ikke var bedre til at forudse problematikken, peger rådmanden på, at Aarhus ikke er den eneste kommune, hvor der i disse år sker en stor vækst i gruppen af børn med behov for specialiseret hjælp.

- Jeg tror, at det store svar er, at der lige nu er en stor stigning i børn med svære handicaps, men også med børn der mistrives. Vi må håndtere, at der er kommet så mange flere børn i den her gruppe, og så må vi finde gode løsninger på det, siger Thomas Medom.

Forleden forklarede bygningschef i Børn og Unge Anne Marie Due Schmidt, hvordan budgettet for Stensagerskolen har kunnet skride med 40 millioner kroner: