Budgetaftale på plads: Nu skal der gøres hovedrent hos de ældre

Hovedrengøring hos 2800 ældre

En forsøgsordning med en to timers ekstra hovedrengøring til 2800 ældre borgere i 2022 og 2023 er der også fundet penge til, ligesom der er fundet 9,7 mio. kr. i 2022 og 11,4 mio. kr. fra 2023 og frem til demensplejehjemmet Skovvang, efter kapaciteten er udvidet.

- Med forliget får ældreområdet et kvalitetsløft, så der over de næste fire år tilføres 228 mio. kr. Det vil give flere hænder i dagligdagen og også fremme ældres sundhed og forebyggelse, skriver borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en kommentar udsendt i forbindelse med budgetforliget.

Borgmesteren nævner også, at der er penge til en naturpakke, som blandt andet skal sikre mere skovrejsning og vildere natur, ligesom der også er flere penge til at sikre, at Aarhus er CO2-neutral kommune i 2030.

Glæde hos flere partier

Det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der står bag budgetforliget, mens Enhedslisten og Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse ikke er en del af forliget.

Venstre har valgt at være en del af budgetforliget for 2022, forklarer partiets borgmesterkandidat Christian Budde:

- Trods en uskøn og topstyret proces har vi valgt at tage ansvar og sætte klare borgerlige fingeraftryk på budgetforliget. Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Vi har leveret på både voksenhandicap, ældreområdet, beskæftigelse, erhverv, klima og ikke mindst på idrætsområdet, skriver borgmesterkandidaten i en udsendt kommentar til forliget

Også Dansk Folkeparti lægger stemmer til budgetforliget, og fra partiets spidskandidat lyder der natten til fredag glæde over aftalen.

- Vi har sat nogle klare DF-aftryk på budgetforliget, som vi kun kan være tilfredse med. På ældreområdet har vi kæmpet hårdt for at få finansieret det nye demensplejehjem Skovvang fuldt ud. Det lykkedes. Nu bliver de sidste 31 pladser åbnet, og det er vi meget glade for, så flere mennesker ramt af demens kan få den specialiserede indsats, som de har behov for, skriver han i en kommentar.

Også SF’s Thomas Medom, der er rådmand for Børn og Unge, er tilfreds med aftalen.

- Forliget er heldigvis langt fra et valgkampsforlig, hvor trangen til at dele ud uden dækning kan være stor. Jeg glæder mig over, at byrådet bruger pengene klogt på de største velfærdsområder, hvor medarbejderne løber stærkt og borgernes behov er størst. Vi sikrer meget mere natur i Aarhus og leverer på vores ambitiøse klimamål, skriver Thomas Medom i en udsendt pressemeddelelse fra hans afdeling.

Nej fra Ø og liste

Enhedslisten meldte natten til torsdag ud, hvorfor de ikke indgår i budgetforliget:

- Budgettet er for stramt, vi frygter nedskæringer på velfærden, især på socialområdet, og der er ikke nok klima-indsats. Samtidig indeholder det dog også nogle forbedringer på flere områder, fremgår det af en pressemeddelelse fra Enhedslisten i Aarhus.

Budgettet skal nu formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 13. oktober. Budgetforliget kan ses her.