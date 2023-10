Budde og budgettet: Midt i kampen om millionerne sprængte 'vejsidebomben'

Det var ikke uden drama, da politikerne i Aarhus midt i september lagde arm om næste års budget. Banen var på forhånd kridtet op af borgmesteren, og partierne havde vanen tro positioneret sig ud fra taktiske og ideologiske standpunkter. Men, da det spidsede til, og aftalen skulle indgås, valgte flere politikere at trække sig, mens de, der blev tilbage, måtte sluge nogle kameler for at nå i mål. TV2 Østjylland fulgte Venstres Christian Budde i de afgørende dage og timer, hvor der blev givet og taget i bestræbelserne på at skrue budgettet sammen.

Jeg har meget på spil personligt. Venstre har haft et år med modvind og har rigtig meget på spil Christian Budde

Da den 41-årige politiker går ind til forhandlingerne, er han fuldt bevidst om de mange forventninger, der er til lederen af Venstre i landets næststørste by. - Jeg har meget på spil personligt. Venstre har haft et år med modvind og har rigtig meget på spil, og jeg er meget bevidst om, at vi har en formand (Jacob Ellemann-Jensen, red.), som er opstillet i Aarhus. Han følger også med på sidelinjen, og vi har nogle medlemmer, som er enormt dedikerede. På den måde er der enormt meget på spil, og det prøver jeg selvfølgelig at forholde mig til, fortæller Christian Budde.

Om Christian Budde Christian Budde er rådmand for Sundhed og Omsorg og leder af Venstre i Aarhus Kommune. Medlem af Aarhus Byråd fra 1. januar 2014 til 10. september 2015 og igen fra 1. januar 2022. Uddannelse og arbejde Kandidat i statskundskab

Fuldmægtig i Aarhus Kommune, Børn og Unge, 2008-2013

Innovationskonsulent i Randers Kommune, 2013-2016

Specialkonsulent ved Business Region Aarhus, 2016-2018

Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, 2018-2022

Ekstern censor på innovationsuddannelsen, COK, 2015-2018

Bestyrelsesmedlem i Århus Forældreorganisation, 2016-2018

Gift med Signe, far til tre børn og bosiddende i Højbjerg. Kilde: aarhus.dk

Samlet løber det kommunale budget i Aarhus op i svimlende 24 milliarder kroner. Størstedelen ligger fast på forhånd, da der er store og faste udgifter blandt andet til skoler, daginstitutioner og plejehjem. Men der er også adskillige millioner til forhandling, og det er her, de enkelte partier og politikere har mulighed for at markere sig og skærpe profilen i forhold til vælgerne. Kommer skidt fra start Som rådmand for Sundhed og Omsorg har Christian Budde især fokus på at få penge til sit område. Samtidig er han leder for Venstre i Aarhus, og han skal derfor også markere sig på partiets mærkesager. - Det er eksempelvis mental trivsel og seksuel sundhed, nødkald, tryghedsvagter og frisættelse af plejehjem. Det er forslag, hvor vi vil gå rigtig, rigtig langt, fortæller Christian Budde.

Hvis ikke vi bliver imødekommet, så er vi nødt til at tage døren og gå Christian Budde

Men da forhandlingerne går ind i den afgørende fase, og borgmester Jacob Bundsgaard fremlægger sit udspil til budgettet, står det hurtigt klart, at Venstre er meget langt fra at få partiets ønsker opfyldt. - Selvom vi har haft en række møder med borgmesteren og nogle gode, konstruktive drøftelser, kan vi ikke se det afspejlet i den konkrete tekst. Hvis ikke vi bliver imødekommet, er vi nødt til at tage døren og gå, lyder meldingen fra Christian Budde efter det indledende møde. Samtidig står det klart, at de røde partier ønsker at hæve betalingen for parkering i midtbyen markant. Ikke just en borgerlig mærkesag. Og et emne, der har delt byrådet gennem flere år. - Der sidder nogle partier, der har lyst til at løfte en parkeringsafgift med 50-60 millioner. Så bliver det dyrere at være borger i Aarhus midtby. Det synes vi principielt er den forkerte vej at gå, siger Christian Budde. Så sprænger bomben Situationen går fra ondt til værre for Venstre, da forhandlerne fra Det Konservative Folkeparti pludselig giver udtryk for, at de er villige til at støtte stigningen på betalingsparkering. En udvikling, Budde efterfølgende betegner som en "vejsidebombe" midt i forhandlingerne, da den konservative melding tipper balancen. - Jeg kan ret hurtigt konstatere, at der er et politisk flertal. Så enten skal vi trække det hen et sted, hvor vi kan se os selv i det - hvor vi kan leve med det - og så skal vi have noget andet, der kan kompensere for det. Eller også skal vi tage vores gode tøj og gå. Det sidste vil jeg meget nødigt som Venstre-mand, siger Christian Budde.

Borgmesteren siger direkte, at han meget gerne vil have Venstre med, og han ved, at spørgsmålet om parkering er svært at sluge for mig. Christian Budde

I løbet af eftermiddagen og først på aftenen ser det imidlertid svært ud, og Venstres tre forhandlere, der udover Christian Budde tæller Gert Bjerregaard og Mathilde Hjort Bressum, overvejer på et tidspunkt at trække sig helt fra forhandlingerne på grund af dramaet om parkering. - Skal vi sluge den, skal der virkelig drysses meget sukker på, og vi skal kunne se nogle bevægelser i en anden retning, lyder det fra Budde.

Christian Budde og de konservatives Nicolaj Bang var ikke helt enige om den borgerlige linje, da de konservative gik med på forslaget om øget betalingsparkering.

Kort før midnat må den blå blok så vinke farvel til løsgængeren Henrik Ahrens, der melder sig ud af forhandlingerne. Det tidligere medlem af Nye Borgerlige har markeret sig på modstanden mod betalingsparkering og kan ikke stå inde for de massive stigninger på parkering i midtbyen.

Pludselig kommer der penge på bordet Men efterhånden som natten falder på, og der bliver snakket i korridorerne, fornemmer Venstre-folkene, at det begynder at gå deres vej, og der kommer ting på bordet, der gør dem mildere stemt. - Borgmesteren siger direkte, at han meget gerne vil have Venstre med, og han ved, at spørgsmålet om parkering er svært at sluge for mig. Så han gør opmærksom på, at der kan bringes nogle midler i spil, som jeg kan bruge mere eller mindre, som jeg ønsker, fortæller Christian Budde. Det ender med en aftale, hvor politikerne enes om at hæve kommunens indtjening på parkering med 25 millioner kroner årligt. En stor mundfuld for Venstre, men dog mindre end de 60 millioner, der var lagt op til tidligere på dagen.

Dyrere parkering i Aarhus Prisen for en beboerlicens for en almindelig bil stiger fra 500 kroner om året til 2500 kroner om året. Bil nummer to og frem kommer til at koste 3750 kroner om året. Prisen for en licens til en elbil stiger fra 0 kroner til 500 kroner om året. I kommunens p-huse bliver prisen til gengæld sat ned med to kroner i timen, og de bliver udstyret med automatisk nummerpladescanner. Om søndagen bliver det gratis at parkere i p-husene i aftentimer, hvis man er i grøn zone. Den gratis to timers parkering på udvalgte strækninger i gul zone fjernes. Kilde: aarhus.dk

Til gengæld får Christian Budde og de øvrige Venstre-folk indført en ordning med tryghedsvagter i gaderne, og der bliver afsat penge til en ny nødkaldsordning for de borgere, der har behov for det. Der sættes også penge af til en festival med fokus på seksuel sundhed blandt byens unge, og så bliver ti plejehjem sat fri, så de i mindre grad skal leve op til de statslige regler på området. - Man får ikke alt i politik Alt i alt er Venstres politiske leder i Aarhus godt tilfreds med resultatet af årets forhandlinger. - Når jeg tæller de flueben, vi har udsigt til at sætte, kan jeg se, at vi kommer i mål på de vigtigste dagsordner. Både på tryghed, frihed, sundhed og i virkeligheden også på et stykke af erhvervsdagsordenen. Det er jo det, jeg skal holde op imod parkeringsafgiften. Så umiddelbart synes jeg, at det balancerer, og jeg synes, at jeg kan forsvare det, siger Christian Budde.

Venstres aftryk på budgettet Ifølge Venstre fik partiet følgende punkter igennem ved årets budgetforhandlinger: 10 millioner kr. i 2024 til samarbejde med erhvervslivet

3,5 millioner kr. i 2024 til oplevelser på plejehjemmene

4,25 millioner kr. til en styrkelse af indsatserne for borgere med demens

1,5 millioner kr. til "Et sexet Aarhus"

25 millioner kr. i forhåndsreservering til Velfærdsteknologiens Hus

50 millioner kr. i reservation til to spor på den kommende togstrækning til Silkeborg

50 millioner kr. i reservation til grøn mobilitet, kollektiv trafik og cykelstier

5 millioner kr. til DGI-tårnet