Bryder reglerne: Læger og sygeplejersker drøner gennem sengeafsnit

En sygeplejerske går ud af et arbejdsrum på den ene side af gangen.

Hun har været inde og hente medicin i medicinrummet, men da hun åbner døren, glemmer hun at se sig for, og på gangen kommer en cykel kørende, og hun må undvige for ikke at blive ramt af cyklen.

Scenariet er tænkt, men langtfra urealistisk på afsnittet Forberedelse og Opvågning Øst 1 og 2 på Aarhus Universitetshospital. Et afsnit, hvor patienter ligger før og efter hjerte-, lunge- eller plastikoperationer.

Her oplever man store problemer med cykler og løbehjul, der bruger afsnittet som hovedvej på vej mod intensivafdelingen, der ligger i forlængelse af afsnittet.

Problemerne er store, selvom de interne regler klart siger, at man hverken må køre på løbehjul eller cykel på sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital.

Alligevel talte Arbejdstilsynet 16 cykler og løbehjul, der kørte gennem afdelingen, da de besøgte afdelingen i sommer. Vel at mærke ansatte fra andre afdelinger.

Hajtænder hjalp ikke

Men problemet er ikke nyt. Det fortæller chefsygeplejerske Marianne Mikkelsen på Hjerte-, Lunge-, & Karkirurgi på sygehuset.

- Vi har arbejdet rigtig meget med, hvad kan vi gøre for, at folk forstår, at det rent faktisk er et afsnit og ikke en gennemkørselsafdeling, siger hun til TV2 Østjylland.



Derfor blev der i 2022 opsat hajtænder på gulvet i begge ender, der skulle få trafikanterne til at stå af deres cykler og løbehjul og trække gennem afsnittet.

- Det gav lidt, men ikke nok, siger Marianne Mikkelsen.



Derfor bad de Arbejdstilsynet om at komme på besøg på afdelingen for at få gode råd til at standse den heftige trafik på Forberedelse og Opvågning Øst 1 og 2, hvor patienter ligger før og efter operationer.

Massiv trafik

Tilsynet besøgte afdelingen 22. juni, og her kunne de ved selvsyn se problemets omfang. På en time talte de 16 ansatte fra andre afdelinger på cykel og løbehjul. Tre af dem kiggede i deres telefon og var uopmærksomme på deres omgivelser, konstaterer tilsynet i sin rapport fra besøget, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt.

Her beskriver de, at ansatte har oplevet episoder, 'hvor de ansatte er blevet strejfet på skulderen af øvrigt personale på cykel og løbehjul samt episoder, hvor ansatte har været tæt på påkørsel.'

De ansatte fortæller, at cykler og løbehjul er lydløse, og det gør det ekstra farligt, når de skal krydse gangen på deres afdeling for at hente medicin, linned og mad og bringe det tilbage på stuerne.

- Nu har vi sat skilte op i loftet, på døre og på vægge, der siger, at man skal trække sin cykel, siger chefsygeplejerske Marianne Mikkelsen.

Klar til at lukke dørene

Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om at sikre, at arbejdet på afdelingen kan foregå uden fare for, at de ansatte bliver kørt ned på gangen. Påbudet skal efterleves senest den 15. november.

Hvis der fortsat kører cykler og løbehjul på afdelingen til den tid, er Marianne Mikkelsen klar til at gå drastisk til værks.

- Hvis det er det samme, vi observerer, så lukker vi dørene. Så må de sætte cykler og løbehjul udenfor dørene, siger hun.