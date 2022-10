Bruger 22 millioner kroner i stort rygstød til biodiversiteten

Grønnere skove, grønnere parker og mere vild natur.

Aarhusianerne kommer til at se mere grønt de kommende år, når Aarhus Kommune sammen med et nyt EU-finansieret projekt vil investere i alt 22 millioner kroner i mere vild natur.

10 områder er blevet udpeget til at være en del af projektet, der ifølge kommunen skal skabe bedre forbindelse mellem dyr og planter - og på den måde forbedre både dyre- og planteliv.

- Vores projektgruppe har udvalgt en række eksisterende områder, hvor vi håber på at skabe mere vild natur. Det vil vi blandt andet gøre ved at så vilde blomster og lade græsset gro for på den måde at skabe bedre vilkår for insekter og bier, siger projektleder Kristiina Mardi fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.