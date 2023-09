Brød indrejseforbud og røg direkte i fængsel

En 44-årig mand med marokkansk mand bosiddende i Italien er fredag blevet idømt 30 dages fængsel og et - nyt - indrejseforbud i Danmark i seks år ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han var sigtet for at have overtrådt det indrejseforbud, han allerede havde, efter en patrulje fra Østjyllands Politi standsede manden, der kom gående på Jægergårdsgade i Aarhus torsdag aften.

Da de slog ham op i systemet, viste det sig nemlig, at manden den 26. april 2023 var blevet idømt et indrejseforbud i Danmark gældende i seks år, og derfor blev han anholdt torsdag klokken 17.54.

Den 44-årige marokkaner modtog dommen og forblev – efter hjemrejseloven – varetægtsfængslet efter dagens grundlovsforhør.