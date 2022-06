Bredt politisk flertal vil frede bostederne i jagten på mange millioner

En ny økonomiaftale sætter nemlig ikke flere penge af til det specialiserede socialområde, og det betyder, at kommunen har et stort hul at lappe for at sikre mennesker med handicap og socialt udsatte børn, unge og voksne.

Helt konkret drejer det sig om, at byrådsmedlemmerne i kommunen skal finde 170 millioner kroner i løbet af i år, mens det ser ud til, at der skal bruges 284 millioner i 2025.

Bostederne kan ikke holde til flere besparelser

Men de penge skal findes et andet sted end hos bostederne, hvis det står til Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre.



Og de kan tilsammen danne et flertal i byrådet, hvilket Anders Winnerskjold (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, har et håb om.

- Jeg vil kæmpe for at friholde bostederne, men jeg bestemmer ikke det hele selv. Det kræver jo et flertal (i byrådet, red.), siger han til TV2 ØSTJYLLAND.