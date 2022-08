Brandvæsnet har haft en travl nat

Her kom meldingen som brand i villa og viste sig at være en mindre brand. Der kom en person til skade under branden, som brandvæsnet ikke kan oplyse tilstanden på.

Brandvæsnet var på stedet et par timer, oplyser operationschef Steen Bøje til TV2 ØSTJYLLAND.

Senere på natten rykkede man ud til en melding fra Nyringen, også i Risskov.