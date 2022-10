Brandvæsen sendt i forkert retning

Meldingen lød på røg i en opgang, og da brandvæsenet kom til Nørregade i Aarhus søndag aften, var formodningen, at man skulle have fat i et elskab. Det fortæller Anders Brix Christensen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Umiddelbart er det lidt røg i opgangen. Beboerne synes, det lugter af brand fra et elskab, forklarer han.

Der var hurtigt en brandbil på stedet, men da der blev gjort klar til slukning, konstaterede man, at det ikke var fra elskabet, der var røg.