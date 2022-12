Brandvæsen efterlyser penge til folk og stationer

Der mangler brandkøretøjer, brandstationer og et større beredskab. Listen er lang, men pengene få.

Det skal der ifølge beredskabsdirektør ved Østjyllands Brandvæsen ændres på, hvis brandvæsenet også i fremtiden skal kunne følge med.

Branden i Studstrup for knap to måneder siden var med til at kaste lys over, hvilke udfordringer Østjyllands Brandvæsen står over for.

- Vi kan se, hvor der er mangler, og hvordan vi kan løse de udfordringer, vi har, siger Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND.