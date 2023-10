Brandfolk holdt tilbage af politiet: Fire brande på to timer i det vestlige Aarhus

- I begge tilfælde holdt vi i det, vi kalder opmarch. Det vil sige, at vi holder samlet et sted i nærheden og er klar til at køre hen og blive indsat, hvis politiet vurderer, at det er sikkert for os. Det skete ikke i de i alt fire tilfælde, vi oplevede i aftes, siger operationschef Anders Rathcke fra Østjyllands Brandvæsen.

- Det foregår simpelthen sådan, at det er politiet, der bestemmer suverænt, hvad der skal ske, når vi har at gøre med et operationsområde. Altså, et sted, hvor der foregår ét eller andet. Hvis det vurderer, at vi skal holde standby på grund af sikkerheden i et område, så gør vi det. Beder de os komme og slukke ildebrand, så gør vi det. Vi er hele tiden i løbende kontakt, siger Anders Rathcke.