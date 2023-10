Brande bryder ud i belastet boligområde - brandfolk måtte ikke komme ind

Billeder viser, at flere brande tirsdag aften var i gang i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Østjyllands Brandvæsen bekræfter, at man har fået flere anmeldelser og tog ud for at bekæmpe flammerne.

Der skulle blandt andet være tale om brande i fortrinsvis affaldscontainere på Jettesvej og Dortesvej, der er del af Gellerupparken.

Men brandfolkene kom aldrig til at bekæmpe brandene, fortæller operationschef i Østjyllands Brandvæsen Sune Andersen.

Der var nemlig en vis urolighed i området, som politiet skulle tage bestik af.

- Når der opstår uroligheder, har vi en procedure om, at vi holder tilbage, indtil vi har en aftale med politiet om, hvordan vi kommer sikkert ind, siger Sune Andersen.

Derfor endte brandvæsnet aldrig med at komme ind til brandene, som derfor brændte ud af sig selv. Ifølge Sune Andersen brænder skraldecontainere ud på relativt kort tid.

- Vi vægter sikkerheden meget højt, og vi aftaler med politiet, hvordan vi skal gøre det. I det her tilfælde bad de os holde i opmarch, hvor vi afventede, at politiet havde styr på, hvad der foregik derinde, så vi kunne køre sikkert ind og foretage en indsats, hvis der var behov for det.



Operationschefen fortæller, at der ikke er kommet yderligere anmeldelser om brande i området siden da.

Østjyllands Politi bekræfter, at der har været tilfælde af brande i Gellerupparken, men vagtchef Morten Bang kan tirsdag aften ikke umiddelbart sige noget om, hvad sikkerhedsrisikoen, der holdt brandvæsnet ude, bestod i. De oplysninger har han ikke fået overleveret.