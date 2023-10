Billeder viser flere brande i gang i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Østjyllands Brandvæsen bekræfter, at man har fået flere anmeldelser og er på vej ud for at bekæmpe flammerne.

Der skulle blandt andet være tale om brande på Jettesvej og Dortesvej, der er del af Gellerupparken.

Brandene skulle fortrinsvis være i affaldscontainere.