Brandbil under udrykning involveret i færdselsuheld

I Østjyllands Politis døgnrapport er der nu flere oplysninger om den ulykke, en brandbil var involveret i tirsdag eftermiddag.

Uheldet skete tirsdag klokken 16.09 i krydset mellem Landevejen og Giber Ringvej. Brandbilen kørte over for rødt lys under udrykning og blev ramt på bagsiden af en 45-årig bilist.

Sammenstødet medførte, at brandbilen væltede om på siden, og at eftermiddagstrafikken blev påvirket frem mod kl. 16.59, hvor uheldsstedet igen var ryddet efter et par timers indsats fra myndighederne.

Ingen personer kom umiddelbart til skade i forbindelse med episoden.