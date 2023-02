Brand på Jensens Bøfhus

Tirsdag formiddag udbrød der brand i Jensens Bøfhus i Tilst.

Hos Jensens Bøfhus bekræfter pressekontakt Peter Arnfeldt, at personalet selv fik evakueret restauranten, efter der var udbrudt brand i en frituregryde.

- Det vigtigste for os er, at der ikke er nogen, der er kommet til skade. Der er kun sket materiel skade, siger Peter Arnfeldt, der derudover endnu ikke har det store overblik over skaderne.

I første omgang er restauranten lukket. Hvor længe det varer, er endnu uvist.