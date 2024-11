Brand på genbrugsplads

Det undrer professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, at AGF's nye hjemmebane i Kongelunden vil blive omtrent en kvart milliard kroner dyrere end først planlagt.

- Planlagte udgifter kan godt udvikle sig hen over et projekt, men det er alligevel så stort et beløb, at jeg tænker, at det kunne man have indtænkt på et tidligere tidspunkt, siger han.